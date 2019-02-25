ABD’de yanlış hüküm verilerek 39 yıl haksız yere hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.
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Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?
LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]
TCDD: Çorlu’daki tren kazasında kusurumuz yok
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.
Sonuçlarına ‘inanılmayan’ anketler yenilendi, yine CHP çıktı
Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuçların önemli bazı illerde yine CHP’yi gösterdiğini söyledi.
Balat’ta kilise duvarına tehdit yazıları
İstanbul’daki Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin dış duvarına tehdit ifadeleri yazıldı.
TTB’den zehir zemberek rapor: Şehir hastanelerinde ölüm oranı artabilir
Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği raporda, şehir hastanelerinde odağın ‘insan sağlığı’ değil ‘kâr’ olduğunu ve yetersiz insan kaynağı nedeniyle ‘ölüm oranında artış’ olabileceğini yazdı.