Diken

Yaramazlara biraz batar!

21 milyon

ABD’de yanlış hüküm verilerek 39 yıl haksız yere hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmedildi.

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Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] @acikcenk  Eski Ak Partililerin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna göre Ahmet Davutoğlu bir parti kurma hazırlığında ve epeyce mesafe kat etti. Bir diğer iddiaya göre ise Abdullah Gül’ün desteklediği, başında Ali Babacan’ın bulunduğu ayrı bir ekip de parti kurma hazırlığında. Bu iki ekibin birleştirilmeye çalışıldığı da söyleniyor. Benim edindiğim bilgilere […]

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