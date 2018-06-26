Diken

Yaramazlara biraz batar!

21 milyar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

 

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KONDA genel müdürü: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

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