Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Muharrem İnce, Twitter’dan paylaştığı mesajında siyasete devam edeceği mesajı verdi.
ABD, 24 Haziran’daki çifte seçime dair ilk açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen ‘FETÖ tehdidi’nin bulunduğunu ve Kandil’e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda OHAL’in devam etmesi gerektiğini söyledi.
24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.
İsrail’in, Şam havalimanına inen bir İran kargo uçağını füzeyle imha etme girişiminde bulunduğu açıklandı.