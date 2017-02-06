21 Mayıs’ta geliyor: David Lynch’in efsane dizisi ‘Twin Peaks’ten bir fragman daha

Ünlü yönetmen David Lynch’in yarattığı efsane dizi ‘Twin Peaks’in (İkiz Tepeler) üçüncü sezonundan bir fragman daha yayınlandı.

17 yılın ardından yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk gösteriminin 21 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.

Dizinin prömiyeri iki saatlik ilk bölümle yapılacak. İki saatlik prömiyerin ardından birer saatlik ikinci ve üçüncü bölüm de aynı gün yayına girecek.

1990 ve 1991 yıllarında iki sezon olarak yayınlanan dizi, ABD’nin Kanada sınırına yakın sakin bir kasabada işlenen bir cinayetin sonrasını anlatıyor.

Dizinin ‘kahve’ temalı yeni fragmanı şöyle: