Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

21 Mart 2017

SON HABERLER

Bu bir veda değil

Diken, haber diliyle, yazarlarıyla, duruşuyla Türkiye basın tarihinde çok büyük bir boşluğu doldurdu. Giderek ağırlaşan gündeme rağmen muzip dilini sakınmadı ve kısa sürede farklı kesimlerin takip ettiği önemli bir mecra haline geldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...