21 Mart 2017

SON HABERLER
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Gazeteci Tayfun Talipoğlu 55 yaşında İzmir’deki evinde hayatını kaybetti.
CHP’li Balbay’a göre ‘genel tablo’: Yedi bölgenin beşinde ‘Hayır’ önde
CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürülen anketlerde yedi bölgenin beşinde ‘Hayır’ın önde olduğunu söyledi.
İnsan unutur ve günahlarını bir başkasına yükler
Dot’un sahnelediği ‘Nefesinizi Nasıl Tutarsınız’, insanın görmezden gelmeye, unutmaya çalıştığı gerçekleri büyülü, karanlık ve ironik bir dille hatırlatıyor.
HRW: Referandum öncesinde HDP’lilerin tutuklanması iki kat kaygı verici
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu öncesinde HDP’li vekiller ve Kürt siyasetçilerin tutuklanmasının ‘kaygı verici’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi sorumluluklarına uymaya çağırdı.
Bu bir veda değil
Diken, haber diliyle, yazarlarıyla, duruşuyla Türkiye basın tarihinde çok büyük bir boşluğu doldurdu. Giderek ağırlaşan gündeme rağmen muzip dilini sakınmadı ve kısa sürede farklı kesimlerin takip ettiği önemli bir mecra haline geldi.