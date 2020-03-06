21 ildeki ‘sınavsız’ Anadolu liseleri bir seneliğine sınavla öğrenci alacak

21 ildeki sınavsız Anadolu liselerine sadece bu seneliğine liseye geçiş sınavıyla girilecek.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre bu iller şöyle: Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Yalova.

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Her sene sekizinci sınıftan mezun olan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci liseye geçiş sınavına giriyor. Ancak 2012’de getirilen 4+4+4 sistemiyle okula başlayan 60 aylık öğrencilerin bu sene sınava dahil olmasıyla bu sayı 470 bin artarak yaklaşık 1.7 milyona çıktı.

Öte yandan, liseye geçişte getirilen yeni sistemde, bir ilde merkezi sınavla alınan öğrenci oranının yüzde 10’u geçmemesine karar verilmişti. İldeki diğer öğrenciler sınavsız şekilde adrese dayalı olarak tercihlerine yerleştiriliyor.

Bahsedilen 21 ilde bu yüzde 10’luk kontenjanı her ilde bulunması zorunlu olan sosyal bilimler ve fen liseleri zaten doldurduğu için bu illerde sınavsız öğrenci alan Anadolu liselerinin, artan öğrenci sayısını dengelemek için bir seneliğine sınavla öğrenci almasına karar verildi.

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Bu okulların seneye yine sınavsız öğrenci alacağı belirtildi.