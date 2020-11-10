21 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen ‘FETÖ’ye yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘FETÖ’nün ‘mahrem yapılanması’na yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul’da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.