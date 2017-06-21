21 Haziran 2017

SON HABERLER
‘Maltepe’den sonraki hedefi sorulan Kılıçdaroğlu: Orada bitmeyecek
Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talebiyle Ankara’dan başlattığı yürüyüşün Maltepe’de bitmeyeceğini kaleme aldı.
20 vali merkeze çekildi: ‘Gavat’ıyla meşhur Hüseyin Avni Coş da listede
Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre 20 ilin valisi merkeze çekilirken, 20 ile de yeni vali atandı.
‘Özgül ağırlık’ Arınç’ın vedası: Ankara’da ofis açtım, arabuluculuk yapacağım
Aktif siyasette yer almayan AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, hukuk uyuşmazlıkları için Adalet Bakanlığı kurulan ‘arabuluculuk sistemi’nde çalışacağını açıkladı.
Brüksel metro istasyonunda patlama: Canlı bomba yelekli kişi etkisiz hale getirildi
Belçika’nın başkenti Brüksel’in merkezindeki tren istasyonunda patlama oldu.
Narmanlı Han’a bir darbe de yargıdan: Koruma Kurulu kararı hukuka uygunmuş
Beyoğlu’nda birçok sanatçıya ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’nin önemli kültürel varlığı Narmanlı Han’ın restore edilerek içine dükkan ve lokanta yapılmasına onay veren Koruma Kurulu kararına karşı açılan dava reddedildi.