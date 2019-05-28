21 gündür kayıp Ecrin’in dere yatağında cesedi bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi’nde denetim yaptıkları arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Ormancıların ihbarı ile dere yatağına gelen gelen jandarma önce ayakkabıların Ecrin’in kaybolduğu gün giydiği ailesinden teyit etti ardından kazı başlattı. Kazıda yeni ceset parçaları ortaya çıktı. Parçalar da ilk tespitlere göre Ecrin’e ait. Kesin sonucu adli tıp incelemesi verecek.

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Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin’in kaybolduğu evin arasında altı kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Ecrin’i binlerce görevli aramıştı

Alancık köyünde yaşayan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs’ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin’e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin’in Altınkaya Baraj Gölü’ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin’i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

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Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin olarak ‘Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme’ suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. “