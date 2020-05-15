21 bin 16 Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), baş komiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Fotoğraf: DHA

EGM, 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde; baş komiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli baş polis memuru, baş polis memuru ve polis memuru rütbelerindeki personel için atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

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Açıklamaya göre birinci bölgeden ikinci bölgeye 9 bin 870, ikinci bölgeden birinci bölgeye 10 bin 467, ikinci bölgeden ikinci bölgeye 679 personelin atama işlemleri yapıldı.

Pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelin ilişiklerinin ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.