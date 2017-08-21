21 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Esasında yazımın başlığını, ‘AK Parti’nin Türkiye’ye yaptığı büyük kötülük’ koymalıydım.
İspanya’nın Barcelona kentindeki IŞİD saldırısı sonrası Müslüman toplum eylem yaparak terörü kınadı.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlarla hükümetin zam pazarlığı sürerken çağrı yaptı: “Maaşı enflasyon canavarı değil milletin adamı yükseltsin.”
Hatay’daki orman yangınında yaklaşık 5 hektar (dört futbol sahası) büyüklüğünde bir alan küle döndü.
Kadınlara özel ‘pembe yolculuk’ uygulaması Bursa’nın raylı sistemi ‘Bursaray’ın ardından bu kez Malatya’da hayata geçiriliyor.