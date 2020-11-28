20’sinde ‘corona’dan ölen gencin amcası: Hastalığı yoktu, ‘Bir şey olmaz’ demeyin

20 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Burcu Usanmaz adlı gencin amcası “Kimse ‘Bana bir şey olmaz‘ demesin. Burcu’nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu” diyerek uyardı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da özel bir şirkette çalışan Burcu Usanmaz, yaklaşık 20 gün önce grip belirtileriyle hastaneye başvurdu. Usanmaz’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisi gören Usanmaz, bir hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede altı gün tedavi gören Usanmaz hayatını kaybetti. Usanmaz’ın cenazesi, dün Ankara’da toprağa verildi.

Genç kadının ölümü, ailesive arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Amca Yunus Usanmaz, Burcu’nun bilinen bir hastalığının olmadığını belirterek şunları anlattı: “Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Gripten şüphelendik. Belirtilerin üzerine hastaneye gidip test yaptırdık, pozitif çıktı. Test pozitif çıktığı halde, hastane yetkilileri Burcu’yu evine gönderdi. Aradan zaman geçti durumu biraz ağırlaştı; bu sefer ambulans ile hastaneye tekrar gittik. Yaklaşık altı gün hastanede yattı. Burcu’nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu. Bünyesi biraz zayıftı, o kadar.”

Yunus Usanmaz, yeğeninin virüsü nereden kaptığını bilmediklerini belirterek şunları söyledi: “Biz de ailesi olarak test yaptırdık, hepimizin sonucu negatif çıktı. Burcu sağlık görevlilerinin verdiği ilaçları kullandı. Herkese aynı ilaç mı veriliyor, herkesin bünyesi birbiriyle aynı değil. Kimse ‘Bana bir şey olmaz‘ demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı. Her insanın bünyesi bir değil. Kafamız karmakarışık. Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin ve babasının durumu çok kötü.”