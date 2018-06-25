‘FETÖ’ davalarında 204 bin kişinin soruşturması devam ediyor.
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AKP’nin gündeminde OHAL var: Kaldırılması için irade oluştu, zaman belirlenecek
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade olduğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.
600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili
24 Haziran seçim sonuçlarına göre 600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili yer alacak. Bu rakam oran olarak yüzde 17.2’ye denk geliyor.
AP raportörü: Demokratik olmayan rejimin önündeki son engel kalktı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimleri için, “Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.
AB’den ilk mesaj: Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olarak kalmasını umuyoruz
Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu’ndan seçimlere ilişkin ilk mesaj geldi: “Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olmayı sürdüreceğini umuyoruz.”
Seçim sonrası siyasi takvim: TBMM haftaya açılıyor
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin kesin sonuçlarını 29 Haziran’da açıklamasının ardından TBMM’nin gelecek hafta açılması ve yeni yasama dönemine başlaması öngörülüyor.