2023 hedefi tehlikede mi: Akkuyu nükleer projesinden Kolin ve Kalyon çekildi

Akkuyu Nükleer Santrali projesinde Rusya’nın ortağı olan konsorsiyumdan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’ın çekildiği ve Rus tarafının ortaklık için kamuya ait Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve bazı Türk enerji şirketleriyle görüştüğü belirtildi.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan Akkuyu, Rus-Türk ortaklıyla inşa edilip işletilecek. Projede Rusya’yı temsil eden devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, geçen yıl ortasında projeye ortak olarak Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyumu alma kararı almıştı.

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Türk şirketlerin santrali işletecek Akkuyu Nükleer AŞ’nin yüzde 49’unu alması öngörülüyordu, ancak ortaklığı resmi hale getirecek hissedarlar anlaşması henüz imzalanmamıştı.

Reuters’a konuşan isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynak, yüzde 49 hissenin alınması için yapılan görüşmelerin ilk aşamada olduğunu ve projenin en az bir Türk ortakla devam etmesinin planlandığını ifade etti.

Rusya’da yayımlanan RBC gazetesi bugün Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’ın konsorsiyumdan çekildiğini bildirmişti.

Toplam 4,800 MW güçte dört reaktörden oluşacak santral projesinin mali büyüklüğü 20 milyar dolar olarak açıklandı. Nükleer santral için sınırlı inşaat izni geçen yıl ekim ayında verilirken, inşaat aralık ayında başlamıştı. Santralin inşaatın başlamasından yedi yıl sonra devreye alınması bekleniyor.

Akkuyu’nun inşası ve işletmesi konusunda iki ülke arasında işbirliği anlaşması 2010 yılında imzalandı.