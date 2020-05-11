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Yaramazlara biraz batar!

2023 Dünya Basketbol Şampiyonası 25 Ağustos-10 Eylül’de

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası’nın, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Fotoğraf: Wikipedia

Müsabaka tarihleri ev sahibi ülkeler Filipinler, Japonya ve Endonezya’ya danışılarak belirlendi. Tarihte ilk kez şampiyonaya birden fazla ülke ev sahipliği yapıyor.

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Grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya’da, final ise Filipinler’in başkenti Manila’da oynanacak.

Türkiye adaylıktan çekilmişti

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye’nin 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığından ‘bütçe harcamaları’ gerekçesiyle çekildiğini açıklamıştı.

Gerekçe ‘bütçe’: Türkiye, 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığından çekildi

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