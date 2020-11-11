2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da düzenlenecek

Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın İstanbul’da düzenlenmesine karar verdi.

Fotoğraf: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Ataköy’deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu’ndaki toplantıda, Türkiye’nin adaylık başvurusu değerlendirildi.

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Gizli oylama yöntemiyle yapılan elektronik oylamada çıkan sonuca göre Türkiye, oy birliğiyle 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye’nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi. Bu organizasyon için 1.5 yıldır çalıştıklarını aktaran Çintimar şöyle devam etti: “Organizasyon oybirliğiyle Türkiye’ye verildi. Bu, bizim için bir güven ve mutluluk. İstanbul’un olimpiyat hevesi için bir adım daha atmış olacağız.”