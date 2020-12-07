2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları İsviçre’nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren Türkiye A Milli Takımı, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık’la eşleşti.

Fotoğraf: Reuters

UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.

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Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off’ların ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer üç ülke de belli olacak.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplar şu şekilde:

A grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs, Malta

I grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein