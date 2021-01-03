2021’e, 2021 dolar bahşişle girdiler

ABD’nin Miami kentindeki bir lokantanın çalışanları 2021 yılına 2021 dolar (15 bin 35 lira) bahşişle başladı.

Fotoğraf: New York Post (temsili)

1 Ocak’ta ‘Miami Squeeze’ adlı restorana kahvaltıya giden müşteri eve giderken paket servisten de bir şeyler aldı. Ve, ayrılırken 71.84 dolarlık (534.43 lira) adisyonun üzerine, “Mutlu Yıllar. Buraya gelmeyi her zaman seviyorum” yazıp 2 bin 21 dolar bahşiş bıraktı.

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İşltemenin 22 çalışanı önce bahşişi 20.21 dolar (150.35 lira) sandı. Ancak dikkatli bakınca hepsinin payına 100 dolar (744 lira) düşecek kadar yüklü bir bahşiş bırakıldığını anladı.

Restoranın sahiplerinin kızı, 23 yaşındaki Kelly Amar şunları söyledi: “Ben de burada çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Sürekli gelen bir müşterimizdir. Ama böyle bir şey beklemiyorduk. Ona, ‘Emin misiniz’ diye sorduk. Çok tatlı bir kadın. Bize, ‘Evet hepinize teşekkür ederim. Size böyle bir jest yapabildiğim için çok mutluyum’ dedi. Biz de çok mutlu olduk.”