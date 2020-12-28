2021 yılının asgari ücreti 2 bin 825 lira

Asgari ücret olarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak geçen yıl olduğu gibi ‘oyçokluğuyla’ belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

3 bin liranın üzerinde bir teklifin getirilmesini talep eden ve dolayısıyla karara muhalefet eden Türk-İş’in genel sekreteri Nazmi Irgat, artışın yeterli olmadığını, işçinin beklentilerini karşılamadığını belirterek, “Hükümetin tercihini işçilerden yana kullanmadığını anlıyoruz. Milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor” dedi.

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Doğrudan 7 milyona yakın dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 7 Aralık’ta 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

Komisyonun ikinci toplantısı 15 Aralık’ta yapıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret belirlenirken salgın koşullarının göz önüne alınmasını istedi.

22 Aralık’taki üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. Türk-İş dün 3 bin liranın üzerinde bir teklif beklediklerini duyurdu.

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Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısı sonrasında asgari ücreti duyurdu. 2021 yılı asgari ücreti tüm tarafların uzlaşmasıyla belirlenmedi.

Salgının ekonomi üzerindeki etkilerinden ve hükümetin destek ve teşviklerinden bahseden Selçuk, “Vatandaşlarımıza 45 milyar lira destek verdik” dedi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 23 milyar lira ödendiğini söyleyen Selçuk, komisyonun 15 kişiden oluştuğunu, TÜİK verilerinin dikkate alındığını ifade etti.

‘Enflasyonun 7 puan üzerinde artış’

Ocak 2020’de, 2019’daki enflasyonun 5.6 puan üzerinde yüzde 20’lik artış yaptıklarını komisyonda bakanlık olarak işçi ve işveren temsilcileri arasında hakemlik görevini üstlendiklerinin altını çizdi.

Selçuk 2021 yılı asgari ücretini enflasyonun yüzde 7 puan üzerinde belirlediklerini söyleyerek, net asgari ücrette 500 lira, yüzdeyle ifade etmek gerekirse yüzde 21.56 zam yapıldığını belirtti.

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

AGİ rakamları da arttı

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

Birçok kalemi etkileyecek

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

2020 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Vergiler ve kesintiler düşüldüğünde işçinin eline net 2 bin 324 lira 71 kuruş geçiyordu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi” ifadelerini kullandı.