2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda 316 oyla kabul edildi.
TBMM Başkanı Şentop, son gün hariç, bütçe görüşmeleri süresince 71 oturum ve 143 saatlik mesai yapıldığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre hayatını kaybeden sağlıkçıların ailesine aylık bağlanacak.
İktidarların dış politika pratiğini ve bu pratiğin ulusal çıkar, dava, güvenlik gibi söylemsel araçlarını ‘tekel’inde tutması, ona sivil ve siyasal gündemi ‘devletleştirebilme’ imkanını zaten veriyor. Muhalefetin bu tutuma karşı eleştirel bir pozisyon almaması ülkede siyaset alanını tümüyle kapatır.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, bugün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Çorum’da, Covid-19’u atlatan 27 yaşındaki Merve Karaçoban, hastalığın kalıcı tahribat bırakmasından endişe ediyor. Semptomu olmadığı için evdeyken durumunu ağırlaşan Karaçoban, kalp sıkışmaları nedeniyle öleceğini, insanların cesedini bulacağını düşünerek 112’den yardım istedi.