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Yaramazlara biraz batar!

2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

2021 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda 316 oyla kabul edildi.

Fotoğraf: Arşiv

TBMM Başkanı Şentop, son gün hariç, bütçe görüşmeleri süresince 71 oturum ve 143 saatlik mesai yapıldığını bildirdi.

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Ayrıntılar gelecek…

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