2020’de Türkiye’de 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi: 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de, 2020 yılında kayda geçen 365 bin 5 trafik kazasında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti.

Bugün, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı. Fotoğraf: DHA

Başkanlık, aralık ayında meydana gelen kazalara ilişkin görüntüleri “Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi” notuyla paylaştı.

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Aralık ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 112’si ölümlü, 9 bin 335 yaralanmalı, 15 bin 368 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 815 kazanın meydana geldiği Aralık 2020’de, 13 bin 453 kişi yaralanırken 133 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalardan 7 bin 388’inde otomobil, 2 bin 483’ünde motosiklet, 2 bin 668’sinde ise kamyonetler yer aldı.

En fazla kaza İstanbul’da

Aralık ayında 179 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. En çok kaza meydana gelen iller listesinde İstabul’u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana takip ediyor. En az trafik kazası ise Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

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“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamaları nedeniyle trafik kazalarının sayısı azaldı.

Geçen yıl 163 bin 812’si alkollü araç kullanmak suçu olmak üzere 17 milyon 580 bin 551 trafik cezası uygulandı. 1 milyon 262 bin 886 araç trafikten menedildi.