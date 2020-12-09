2020’de Türkiye en çok EBA ve ‘Dolar kaç TL’ aradı; lahmacun dünya listesine girdi

Google 2020’nin arama trendlerini açıkladı. Dünya çapında en çok aranan yemek tarifi listelerinde ilk beşte ekmek ve lahmacun var.

Fotoğraf: Reuters

Salgının damga vurduğu 2020’de küresel olarak en çok aranan kelime doğal olarak corona virüsü (coronavirus) oldu. Bunu sırasıyla aylardır gündemden düşmeyen ABD seçimleri nedeniyle ‘seçim sonuçları’ (election results), sene başında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, yeni ve bazen tek iletişim yolu olan Zoom ve kriket ligi IPL izledi

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Haber aramalarında da ilk iki değişmezken devamında İran, Beyrut ve hantavirüs en çok arananlar oldu.

Küresel olarak en çok aranan yemek isimleri listesinde ise Türkiye’den iki kelime ilk beşe girdi. ‘Dalgona kahvesi’nin (dalgona coffee) başı çektiği listede ikinci sırada ekmek yer aldı. Türkiye’de bu kelimenin en çok 5-11 Nisan haftasında arandığı görüldü.

Ekşi mayalı ekmek (sourdough bread) üçüncü, pizzanın dördüncü sırada yer aldığı listede lahmacun beşinci oldu.

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Lahmacun kelimesinin en çok arandığı hafta ekmekten bir hafta sonra 12-18 Nisan tarihleri arasında olurken, aramanın ikinci zirveyi gördüğü haftanın yemek yarışması Masterchef’te lahmacun pişirildiği haftaya denk gelmesi dikkat çekti.

Türkiye’de 2020 yılında en çok aranan kelime internet tabanlı uzaktan eğitim programı olurken, “Dolar Kaç TL” araması ikinci sırada yer aldı. Bunları sırasıyla corona virüsü, deprem ve Zoom izledi.

En çok aranan isimlerde ilk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer alırken, onu Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page ve Alaattin Çakıcı izledi.

Diğer en çok arananlar listesi şöyle sıralandı:

Nasıl

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Zoom Programı Nasıl Kurulur

3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir



Kaybettiklerimiz

1) Kobe Bryant

2) Pınar Gültekin

3) Nur Yerlitaş

4) Aytaç Yalman

5) Aleyna Çakır

Dizi

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

Tarif

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi