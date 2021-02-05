2020’de en çok kargo sektöründen şikayet edildi

‘Şikayetvar‘ adlı sitenin verilerine göre 2020 yılında en çok şikayet edilen sektör 404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo sektörü, nüfus yoğunluğuna göre en çok şikayet eden il de Ankara oldu.

Fotoğraf: Shutterstock

Kullanıcıların satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili sorunlarını paylaştıkları ve markalarla iletişime geçirildiği online platform, ayda 18 milyon ziyaretçi aldığını belirterek 2020’nin şikayet bilançosunu duyurdu.

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Buna göre en çok şikayet mayıs ayında geldi. Türkiye’nin en çok şikayette bulunduğu gün ise salı olarak açıklandı.

Kayıtlı marka saysısının 120 bin olarak açıklandığı sitede 2019’da 1 milyon 974 bin 817 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 82 artarak 3 milyon 605 bin 92 oldu. 2019’da 951 bin 630 olan üye sayısıysa yüzde 80 artarak 1 milyon 713 bin 340’a yükseldi.

En çok ziyaret edilen sektör 9 milyon 757 bin 502 ziyaretçi sayısıyla e-ticaret oldu. Bankacılık (6 milyon 784 bin 136) en çok ziyaret edilen ikinci, GSM pperatörleri ise (4 milyon 296 bin 771) üçüncü sektör olarak öne çıktı. İlk üçü cep telefonu, özel hastane ve klinikler izledi.

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404 bin 123 şikayet sayısıyla kargo-kurye ve lojistik sektörü 2020’de en çok şikayet alan sektör oldu. Ardından, e-ticaret pazaryeri siteleri (309 bin 395), bankalar (247 bin 410), internet servis sağlayıcılar (196 bin 534) ve iletişim marka ve firmaları (141 bin 862) yer aldı.

Geç teslimat en çok dile getirilen şikayet

2020’de kargoda teslimatların geç yapılması en çok dile getirilen şikayetlerin başında geldi. “Geldik, evde yoktunuz” ya da adresi bulamadık gibi ‘gerekçelerle‘ adrese ürünlerin teslim edilmemesi tüketiciler tarafından çözüm bekleyen diğer konu olurken hasarlı ve eksik kargo teslimi de bu sektörle ilgili en çok şikayet gelen konular arasında yer aldı.

Sahte ürünler başı çekti

2020’de en çok şikayet edilen bir diğer konuda e-ticaret sitelerinde sahte/replika ürün satan ve/veya dolandırıcı siteler oldu. Sahte, kusurlu ya da görselden farklı ürün gönderilmesi ve siparişlerin tedarik ve tesliminin gecikmesi, iade ve değişimde yaşanan aksaklıklar en çok şikayet edilen konular olarak öne çıktı.

Bankacılık sektörüyle ilgili şikayet konularıysa şöyle sıralandı: Kart aidatı ve bilumum diğer kesintiler, müşteri hizmetlerine erişme ve yeterli hizmeti alamama konusundaki sıkıntılar ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılıkla ilgili yaşanan sorunlar.

2020’de şikayetin en yoğun olduğu il Ankara’da her bin kişiye 74 şikayet düşerken, İstanbul’da bu sayı 70 oldu. İzmir ise her bin kişiye düşen 60 şikayet sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Üç metropolü sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve Adana takip etti.