2020 yılı bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 35 bin 54 lira olarak belirledi. 2019 yılında bedelli ücreti 33 bin 230 liraydı. Yükümlülerin celp/sevk dönemleri ve birlikleri Ocak 2021’de duyurulacak.

Fotoğraf: DHA

31 Aralık 2020 tarihine kadar alınacak olan başvurular, belirli şartları karşılayan yükümlüler tarafından yapılabilecek.

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Bedelli askerlik yapabilmek için yoklamaların yaptırılması ve bedelli askerlik tercihinde bulunulması gerekiyor. Belirtilen bedel ise tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenebilecek.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.

Bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların başvuru hakkı bulunmuyor.

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Celp ve sevk dönemleri şu maddelere göre belirlenecek:

Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz ediyor.

Dövizle askerlik 5 bin 261 avro

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2020 dahil, bu tarihe kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı, 5 bin 261.9 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası. 1 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.