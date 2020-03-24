2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da ertelenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın corona virüsü salgını nedeniyle erteleneceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pound, oyunların salgın sebebiyle 2021’de düzenlenebileceğini belirterek, “IOC, sahip olduğu bilgiler ışığında olimpiyat oyunlarını erteleme kararı aldı. Başlangıç tarihinin 24 Temmuz olmayacağı kesin. Bu ertelemenin sebep olacağı problemleri çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Kanada ve Avustralya sporcularını olimpiyat oyunlarında yarışması için Japonya’ya göndermeyeceğini açıklamıştı. Britanya da takımlarını yarıştan çekmeyi düşünüyordu.