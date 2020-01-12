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Yaramazlara biraz batar!

2019’un iş cinayeti rakamları: 115’i kadın 67’si çocuk 1736 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene yaşamını yitirdi.

İSİG’in açıkladığı raporlar göz önüne alındığında AKP dönemindeki son 17 yılda iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybeden işçilerin sayısı 24 bini aştı.

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Söz konusu iş cinayetlerinin ‘neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları’ndan kaynaklandığının belirtildiği raporda, yaşamını kaybeden işçilerin yüzde 98’inin sendika üyesi olmadığı vurgulandı.

29’u 15 yaş altı 67 çocuk işçi öldü

Ölen 1736 işçinin 115’i kadın, 29’u 15 yaş altında olmak üzere 67’si çocuk işçilerden oluşuyor.

İl bazında bakıldığında 181 işçi İstanbul’da, 74 işçi İzmir’de, 72 işçi Antalya’da, 71 işçi Kocaeli’de, 66 işçi Bursa’da ve 56 işçi Ankara’da yaşamını yitirdi.

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En çok iş cinayeti tarımda

İşkollarına göre değerlendirildiğinde işçilerin 442’si tarım, 336’sı inşaat, 234’ü taşımacılık, 105’i belediye/genel işler, 104’ü ticaret/büro, 70’i metal, 63’ü madencilik ve 50’si enerji işkolunda hayatını kaybetti.

Ölüm nedenlerinin 392’si trafik/servis kazası, 285’i ezilme/göçük, 259’u yüksekten düşme, 202’si kalp krizi/beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. 

İSİG: Ekim ayında 155, yılın ilk 10 ayında ise 1477 işçi hayatını kaybetti

İSİG: 2019’un ilk dört ayında 545 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi: Mart ayında 108 iş cinayeti yaşandı

İSİG: Şubat ayında 125 iş cinayeti yaşandı

2018 bilançosu: En az 1923 iş cinayeti

2018’in ilk 11 ayında en az 1797 işçi iş cinayetine kurban gitti

Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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