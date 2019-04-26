Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin raporlarına göre 2019’un ilk üç ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, cinsel istismarda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl 122’yi buldu. 2019’un ilk üç ayında ise bu rakam 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’si ise 15 yaşın altında.

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Geçen yıl cinsel istismar dolayısıyla mağdur çocuk sayısı 689’u buldu. Bu çocukların ise 129’u 12 yaşın altında. Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu.

