2019’un ilk günlerinde yayında: Yeni ‘True Detective’ sezonundan ilk fragman

İki sezonuyla büyük beğeni toplayan HBO’nun polisiye/drama dizisi ‘True Detective’in uzun zamandır beklenen üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizi, önümüzdeki yılın ocak ayında yayınlanacak.
Dizinin ikinci sezonu 2015 yılının haziran ayında yayınlanmıştı.
Üç farklı zaman diliminde onlarca yıldır süren bir gizemin çözülmesine odaklanacak yeni sezonda Oscarlı oyuncu Mahershala Ali, ‘Wayne Hays’ isimli dedektif rolünde olacak.
80’lerde iki çocuğun kaybolmasıyla bağlantısı bulunan ‘Amelia Reardon’ isimli Arkansaslı öğretmeni ise Amelia Reardon canlandıracak.