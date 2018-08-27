2019’un ilk günlerinde yayında: Yeni ‘True Detective’ sezonundan ilk fragman

Hükümete yakın Sabah gazetesine verdiği söyleşideki ifadeleri nedeniyle eleştirilen Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, “Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok. Tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef” dedi.