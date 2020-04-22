2019’un iç turizm sayıları: Evden uzakta sekiz gün, ortalama 625 lira harcama

Geçen yılki seyahat sayısı, önceki yıla göre yüzde 0.4 azalarak 78 milyon 202 bin olarak kayda geçti. Seyahate çıkanlar en çok akrabalarının yanına giderken, evden uzakta geçirilen ortalama süre sekiz gün. Seyahat başına da ortalama 625 lira harcandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Geçen yıl ilk çeyrekte 10 milyon 932 bin, ikinci çeyrekte 15 milyon 697 bin, yaz aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 24 milyon 264 bin, son çeyrekte ise 10 milyon 501 bin kişi seyahate çıktı.

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Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0.5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı yüzde 8.1 gece oldu.

Seyahat sayısı azaldı ama harcama arttı

Geçen yıl yurt içinde yapılan seyahatlerdeki toplam seyahat harcaması, geçen yıla göre yüzde 21.5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu. Bu harcamaların yüzde 91.9’unu 44 milyar 945 milyon 860 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8.1’ini ise 3 milyar 964 milyon 996 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 625 lira.

Akrabalara ve yakınlara ziyaret

Geçen yılki seyahatlerde yüzde 63.7’yle ‘yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.5’le gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde yüzde 4.6’le sağlık amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

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Seyahate çıkanlar 435 milyon 347 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. İkinci sırada 115 milyon 366 bin gecelemeyle kendi evi yer alırken, otel 42 milyon 713 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.