2019’un 11 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 54.8: 76.4 milyon kişi konakladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılının ilk 11 ayında yüzde 49 olan tesis doluluk oranının 2019’un aynı döneminde yüzde 54.8’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: artstyle.com.tr

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk 11 ayında tesise gelişin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11.6 artarak 76.4 milyon kişiye ulaştığı belirtildi. Geceleme sayısının da yüzde 10.2 artışla 202.2 milyona ulaştığı kaydedildi.

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Antalya ilk sırada

Doluluk oranları sırasında Antalya başı çekti. Antalya’yı İstanbul, Muğla ve İzmir takip etti.

Rapor’da tesis doluluk oranlarına ilişkin şu verilere yer verildi: “Tesis doluluk oranlarında geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yüzde 70.1 ile zirvede yer alan Antalya’da tesise geliş 22.6 milyon kişi, geceleme sayısı 92.2 milyon olarak belirlendi. İstanbul’da tesise geliş 13 milyon kişi, geceleme sayısı 29.8 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 61.2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında yüzde 57.8 doluluk oranı, 4.5 milyon kişi tesise geliş ve 14.4 milyon geceleme sayısı rakamlarına ulaşan Muğla’da tesis doluluk verilerinde üçüncü sırayı aldı. İzmir’de ise tesise geliş 3.2 milyon kişi, geceleme sayısı 7 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 53.1 oldu.”

Konaklama vergisi getirilmişti

Geçen yıl Meclis’ten geçen kanuna göre oteller artık konaklama vergisi ödeyecek. Gecelik konaklama ücretine göre belirlenecek vergilendirme sistemi 1 Nisan 2020 itibariyle uygulamaya konulacak. 2020 sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak.