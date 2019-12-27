Spor dünyasının ‘en çok’ konuşulanları: Galatasaray, Terim, Koç ve Yılmaz

Bu yıl en çok konuşulan takım Galatasaray, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu. Kulüp başkanları sıralamasında ise ilk sırada Ali Koç yer aldı.

Koç, Terim, Galatasaray ve Yılmaz.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için medya taraması yaparak hazırladığı raporu açıkladı.

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MTM’nin 1 Ocak-15 Aralık tarihlerinde gazete, dergi ve internet medyasında yer alan haberleri baz alarak hazırladığı raporuna göre Galatasaray 2019’un en çok konuşulan kulübü oldu.

Galatasaray hakkında yazılı basında 77 bin 989, internet medyasında ise 875 bin 754 haber yayınlandı. Sarı-kırmızılılar hakkında yapılan toplam haber sayısı 953 bin 743 oldu.

Listenin ikinci sırasında 81 bin 858’i yazılı basında olmak üzere 926 bin 433 haberle Fenerbahçe yer alırken, sarı-lacivertlileri 872 bin 647 haberle Beşiktaş takip etti. Dördüncü sırada Trabzonspor, beşinci sırada Başakşehir yer aldı.

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Grafikler: MTM

Bu yıl hakkında yapılan 93 bin 693 haberle en çok konuşulan futbolcu, Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz oldu. Yılmaz’ı 87 bin 293 haberle Galatasaraylı Radamel Falcao, 80 bin 703 haberle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu izledi.

Bu yılın en çok konuşulan kulüp başkanları listesinin zirvesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yer aldı. Hakkında yapılan 103 bin 419 haberle kulübünü geride bırakan Koç’u, eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman 96 bin 420, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 66 bin 642 haberle takip etti.

En çok konuşulan teknik adam ise Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim oldu. Terim hakkında toplamda 279 bin 869 haber yapıldı. İkinci sırada, milli takımı EURO 2020’ye götüren teknik direktör Şenol Güneş 182 bin 577 haberle yer alırken, Güneş’i 164 bin 503 haberle Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal izledi.