2019’da metro için İstanbul’a 3.2 milyar, İzmir’e 30 bin lira ayrıldı

Ulaştırma Bakanlığı, 2019’da İstanbul metrolarına 3.2 milyar lira, Ankara’ya da 1 milyar lira ayırırken, İzmir’e 30 bin lira ayırdı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, AKP, Ankara büyükşehir belediyesinin kendi kaynaklarıyla bitiremediği metro inşaatlarını Ulaştırma Bakanlığı bünyesine almıştı. Böylece inşaatların mali yükü belediyeden alınıp yurt geneline yüklenmişti.

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Ankara’nın ardından İstanbul’daki büyük metro inşaatlarının yükü de belediyeden bütçeye kaydırıldı.

Ankara’ya 7.6 milyar, İstanbul’a 5.7 milyar

2019 yılı yatırım programına göre, Ankara büyükşehir belediyesinin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına bugüne kadar bütçeden 6 milyar 573 milyon 467 bin lira para harcandı.

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Toplam büyüklüğü 7 milyar 874 milyon lira olan bu metro inşaatlarına bu yıl içinde de 1 milyar 61 milyon lira daha harcanacak ve böylece toplam harcama 7 milyar 635 milyon liraya ulaşacak.

İstanbul büyükşehir belediyesinin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına da bugüne kadar ülke bütçesinden 2 milyar 461 milyon lira harcandı.

İstanbul metrolarına bu yıl ise 3 milyar 259 milyon 521 bin lira daha harcanacak ve böylece toplam tutar 5 milyar 721 milyon liraya ulaşacak.