2019’da: ‘La Casa De Papel’ üçüncü sezon onayını aldı

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Netflix’te yayınlanan İspanyol yapımı dizi ‘La Casa De Papel’, 2019’da yayınlanacak üçüncü sezonun onayını aldı.

Silahlı ve maskeli bir grubun İspanya Darphanesi’ni soyma planını anlatan dizi İspanya’da tek sezon halinde yayınlanırken, haklarını alan Netflix, ‘La Casa De Papel’i daha kısa süreli bölümlerle iki sezon halinde yayınlamıştı.

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Netflix’in bu duyurusu, platformun üçüncü sezonu sadece kendilerinin yapacağına işaret.

Dizinin ikinci sezonu, 6 Nisan’da Netflix’te yayınlanmıştı.

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Álex Pina’nın yaratıcılığını yaptığı ‘La Casa De Papel’in oyuncu kadrosunda Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herrán yer alıyor.

Netflix’in Türkiye hesabı, dizideki ‘Profesör’, ‘Denver’, ‘Nairobi’ ve ‘Rio’ karakterlerinin yeni sezonun haberini verdiği videoyu paylaştı.

Dizinin tanıtımı: