2019’da İran, 251 kişiyi, Suudi Arabistan 184 kişiyi idam etti; verileri devlet sırrı sayan Çin liste dışı

Uluslararası Af Örgütü, veri açıklamadığı için ‘liste dışı kalan’ Çin’den sonra geçen yıl en çok İran’da idam cezası uygulandığını açıkladı. Suudi Arabistan ise kendi istatistikleri baz alındığında ‘rekor kırdı.’

‘Listeye giren’ ülkelerin birincisi İran’daki sayı 251. Bu, geçmiş yıllara göre düşük. İkinci, 184 idamla Suudi Arabistan.

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2018’e oranla idam edilenlerin sayısı ikiye katlandığı Irak, 100 kişiyle üçüncü sırada. 32 kişiyle Mısır dördüncü, 22 kişiyle ABD beşinci sırada.

Geçen yıl dünyada 657 kişi idam edildi.

Örgüt yetkilisi Clare Algar, dünya genelinde idam edilenlerin sayısı düşse de başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkelerdeki durumun kaygı verici olduğunun altını çizdi: “Dünyadaki idamlar üst üste dördüncü yıldır düşüşte. 2019’da 657 kişi idam edildi. Bu, 2018’e görenle yüzde 5 düşük. Son 10 yılın ise en düşüğü.“

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Suudi Arabistan’ın idam ettiği 184 kişinin altısının kadın olduğu, yarısında fazlasının yabancı uyruklu olduğu belirtildi. 2018’de 149 kişinin idam edildiği ülkede, idam cezası verilenlerin çoğu uyuşturucuyla ilgili suçlar veya cinayet nedeniyle bu cezaya mahkum edildi.

Afganistan’da 2010’dan beri ilk kez kimse idam edilmedi. Mısır, üç kişinin idam edildiği Japonya ve dört kişinin idam edildiği Singapur’da da kaydadeğer azalma görüldü.

Listede, Çin’in dışında Kuzey Kore, Suriye ve Vietnam da yer almıyor. Bu üç ülkeden de sağlıklı bilgi alınamıyor.

Listede yukarıda belirtilen ilk beş dışında yer alan ülkeler şöyle sıralanıyor:

Pakistan 14

Somali 12

Güney Sudan 11

Yemen 7

Singapur 4

Bahreyn 3

Japonya 3

Belarus 2

Bangladeş 2

Botsvana 1

Sudan 1