2019’da 2.2 milyon korsan ürün ele geçirildi: 948 kişi hakkında işlem yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor” iddasını araştıran Doğruluk Payı ekibi, bunun kısmen doğru olduğunu kaydetti.