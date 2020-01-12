2019’da 2.2 milyon korsan ürün ele geçirildi: 948 kişi hakkında işlem yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2 milyon 208 bin 887 korsan ürün ele geçirildiği açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre fikri hak ihlalleriyle etkin mücadelenin sağlanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 81 ilde denetim komisyonları oluşturuldu.
Yakalanan korsan materyal sayısı yüzde 18 arttı
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 948 kişi hakkında işlem yapıldı. Geçen yıl hizmete sunulan ilave cihazlarla birlikte toplamda 445 adet elektro optik cihaz denetim faaliyetlerinde kullanıldı.
Materyal üzerine tatbik edilen bandrollerin orijinallik tespitinin yapabilen elektro optik cihazlar, korsanla mücadelede güçlü bir araç olarak kullanılarak yakalanan korsan materyal sayısının 2019’da yüzde 18 artmasını sağladı.