2019’da 176 bin ihbar yapıldı; sayı bir yılda iki kattan fazla arttı

2019’da savcılıklarca 176 bin 380 ihbar yapıldı. Bunlardan 167 bin 293 dosya işleme alınırken, yüzde 14’ü hakkında soruşturma talimatı verildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’in haberine göre CHP konuyla ilgili rapor hazırladı.

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Buna göre, 2018 yılında savcılıklara yapılan ihbar sayısı 80 bin 866’ken 2019 yılında bu sayı yüzde 118 arttı.

Rapora göre, 2019’da en fazla ihbar İstanbul’dan yapıldı. Bu şehirde savcılıklara yapılan ihbar sayısı 17 bin 413’e ulaştı. Ortalama her gün günde en az 48 kişi hakkında savcılıklara ihbarda bulunuldu. İstanbul’daki ihbar sayısı da 2018’e göre yüzde 135 arttı. 2018’de 7 bin 397 ihbar kayıtlara geçmişti.