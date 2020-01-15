2019’da 1.35 milyon konut satıldı, yüzde 25’i ipotekli

Yurt çapında geçen yıl 1 milyon 350 bin 729 konut satıldığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

TÜİK’in internet sitesinde yer alan bültene göre, satılan konut sayısı, 2018’e göre yüzde 1.9 azaldı. Konutların 332 bin 508’i ipotekli olarak satıldı. Bu da evlerin yüzde 24.7’sinin ipotekli satıldığı anlamına ge25liyor.

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Konutların 511 bin 682’si sıfır, 837 bin 47’si ise ikinci eldi. İstanbul toplam satışta 237 bin 675 konutla ilk sırada yer aldı. Megakenti 132 bin 486’yla Ankara, 79 bin 221’le İzmir izledi. Ardahan ise 185 konut satışıyla son sırada yer aldı.

Aralık dopingi

Türkiye genelindeki konut satışları aralık ayında yüzde 47.7 artışla 202 bin 74 oldu. İpotekli konut satışları, Aralık 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 603 artışla 50 bin 278 olarak kayda geçti.

İpotekli satışlarda yılın son aylarında belirginleşen sert yükselişte kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde gözlenen düşüş temel belirleyici oldu.

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Öte yandan, konut alımlarında uygulanan KDV ve tapu harcı indirimlerinin aralık ayı sonunda sona ermesinin konut alımlarını öne çekmesi de konut satışlarında aralık ayında gözlenen yükselişte etkili oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı ise geçen yıl yüzde 15 artarak 45 bin 483 oldu.