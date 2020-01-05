2019’da 1.2 milyon bebek doğdu: Erkeklerde ‘Yusuf’, kızlarda ‘Zeynep’ liste başı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2019’da doğan bebeklerin sayısını ve en popüler isimleri açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre bir yılda 605 bin 310’u erkek, 575 bin 530’u da kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek doğdu.

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Kız bebeklerden 13 bin 420’sine Zeynep, 8 bin 586’sına Elif, 6 bin 886’sına da Defne ismi verildi. Bu üç popüler ismi Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin izledi.

Erkeklerin 8 bin 816’sına Yusuf, 7 bin 713’üne Eymen, 6 bin 857’sine de Miraç adı verildi. Bunları Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir takip etti.

Erkeklerde ‘Mehmet’, kadınlarda ‘Fatma’ popüler

Genel istatistiğe göre Mehmet ismi, 2 milyon 737 bin 31’yle en çok kullanılan isim oldu. Mehmet’i 2 milyon 68 bin 92’yle Mustafa, 1 milyon 724 bin 223’le Ahmet takip etti.

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Kadınlarda en çok kullanılan isim 2 milyon 678 bin 292’yle Fatma oldu. Ayşe ismi 2 milyon 33 bin 814 kişide bulunurken, Emine adı 1 milyon 594 bin 873 kişide yer aldı.

Erkeklerde Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman; kadınlarda Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ve Sultan diğer popüler isimler.

Yalnızca bir kişide var

Türkiye’de Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri yalnızca bir kişide bulunuyor. Çift adlarda ise Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ve Meşküre Canan yalnızca bir kişide var.