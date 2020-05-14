2019’a göre yüzde 65 az: Turizmciye göre Antalya’ya 5.3 milyon turist gelir

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl Antalya’ya 5.3 milyon turist geleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Turist hareketliliğine ilişkin rapor hazırlayan Yavuz, Almanya’da 14 Haziran’da seyahat yasağının biteceğini, önce ülke içi seyahatlerin başlayacağını, ardından yaz ortasında Yunanistan ve Türkiye’nin gündeme geleceğini öngördüğünü ifade etti.

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Tahminde yine Ruslar ilk sırada

Yavuz’un çalışmasına göre bu yılki tahmini turist rakamları şöyle: Rusya 2 milyon 436 bin kişi, Almanya 1 milyon 69 bin kişi, Ukrayna 309 bin kişi, İngiltere 195 bin kişi, Polonya 188 bin kişi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 155 bin kişi, İskandinav ülkeleri 154 bin kişi, Romanya 142 bin kişi, Çekya-Slovakya 139 bin kişi, Avusturya 40 bin, Belçika 56 bin, Fransa 14 bin, Hollanda 94 bin, İsviçre 37 bin, Orta Doğu 64 bin, Baltık ülkeleri 90 bin, Macaristan 21 bin, Sırbistan 18 bin, Adriyatik ülkeleri 20 bin, Kosova 14 bin kişi.

Yavuz, haziranda 299 bin, temmuzda 400 bin, ağustosta 1 milyon 713 bin, eylülde 1 milyon 533 bin, ekimde 1 milyon 102 bin, kasımda 167 bin, aralıkta da 83 bin kişi olmak üzere toplamda 5 milyon 300 bin turist gelebileceğine söyledi.

Geçen yıl Antalya’ya 14 milyon 907 bin 862 turist gelmişti.