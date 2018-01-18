Diken

Yaramazlara biraz batar!

2019’a doğru: AKP ve MHP’nin ilk ‘ittifak’ buluşması

Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

 

AKP ve MHP’nin ‘ittifak’ görüşmeleri başladı.

Görüşme sonrası açıklama yapıldı.

Meclis’te bugün düzenlenen toplantıya AKP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, anayasa komisyonu başkanı Mustafa Şentop ve sözcü Mahir Ünal katıldı.

Reklam

MHP’yi ise Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, Konya milletvekili Mustafa Kalaycı ve Antalya milletvekili İsmail Faruk Aksu temsil etti.

Görüşmenin ardından Şentop gazetecilere şunları söyledi: “MHP’yle beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de ‘Neler yapabiliriz’in çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır.”

Kalaycı ise “Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk” dedi.

Bahçeli’nin formülü

Geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019’daki seçimde mevcut cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Bahçeli, iki partinin kimliklerini kaybetmeden ‘cumhur ittifakı’ adıyla tek çatıda seçime girmesine dair de bir formül geliştirmişti. Daha sonra iki parti görüşme kararı almıştı.

Bahçeli’nin AKP’ye desteği, referandumdaki tavrı nedeniyle sürpriz olmamıştı.

Bahçeli’den AKP’yle ittifakı eleştirenlere: Kandil havarileri; şuursuzlar…

CHP’den Bahçeli’ye salvolar: ‘Saray ittifakı’ kurdu; taşerondu kadrolu oldu…

AKP ‘milli mutabakat’ı açtı: Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak

AKP lideri, kendisini aday gösteren MHP liderine teşekkür edip görüşmeye çağırdı

CHP Bahçeli’ye inanamadı: Patron çıldırdı, MHP tasfiye sürecinde

Bahçeli AKP’ye desteğini 2024’e uzattı: Seçim sonrası beş yıl sürecek

Bahçeli açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Kulis: AKP, MHP ile ittifaka seçim öncesi anketleri görünce karar verecek

İttifak kulisi: AKP 2019’da ‘Tek listeyle girelim’ diyor, MHP ayrı listede ısrarlı

Erdoğan’dan ‘MHP’yle ittifak’ konusunda konuşan AKP’lilere: Sürece limon sıkmayın

AKP’den ‘desteğini sunan’ Bahçeli’ye: ‘Seçim ittifakı’ yorumu için erken

AKP sözcüsü açıkladı: Seçim ittifakı ‘teknik olarak’ henüz gündemde değil

Bahçeli sırrın ‘s’sini açıkladı: Cumhur ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimine sirayet eder

Bahçeli ‘cumhur ittifakı’nı MHP’lilerden bile saklıyor: Bekleyin bir sırrı var

Bahçeli’den 2019 için ‘Cumhur ittifakı’ formülü


Share9
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

OHAL üç ay daha uzatıldı

OHAL’in 19 Ocak Cuma günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere altıncı kez üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Akşam Postası / 18 Ocak 2018

Afrin operasyonuna hazırlanan Ankara, Suriye hava sahasını kullanabilmek için Rusya’nın kapısına dayandı ama henüz yeşil ışık yanmadı. Şam yönetimi ise diş gösterdi: “Havadaki Türk hedefleri yok etmeye hazırız, kendilerini gezintide sanmasınlar.”

Wikipedia: ‘Yasaklı’ içeriği kaldırdık BTK: Her gün bakıyoruz, yerinde duruyor

İnternet ansiklopedisi Wikipedia,  Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıklamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir” denildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...