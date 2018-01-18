2019’a doğru: AKP ve MHP’nin ilk ‘ittifak’ buluşması

AKP ve MHP’nin ‘ittifak’ görüşmeleri başladı.

Meclis’te bugün düzenlenen toplantıya AKP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, anayasa komisyonu başkanı Mustafa Şentop ve sözcü Mahir Ünal katıldı.

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MHP’yi ise Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, Konya milletvekili Mustafa Kalaycı ve Antalya milletvekili İsmail Faruk Aksu temsil etti.

Görüşmenin ardından Şentop gazetecilere şunları söyledi: “MHP’yle beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de ‘Neler yapabiliriz’in çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır.”

Kalaycı ise “Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk” dedi.

Bahçeli’nin formülü

Geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019’daki seçimde mevcut cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

Bahçeli, iki partinin kimliklerini kaybetmeden ‘cumhur ittifakı’ adıyla tek çatıda seçime girmesine dair de bir formül geliştirmişti. Daha sonra iki parti görüşme kararı almıştı.

Bahçeli’nin AKP’ye desteği, referandumdaki tavrı nedeniyle sürpriz olmamıştı.