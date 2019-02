2019 yılından 10 konser

MÜJDE YAZICI ERGİN

İstanbul eski yıllara oranla daha az sayıda dev konsere ev sahipliği yapsa da halen düzenli olarak belli başlı mekanlarda etkili ve önemli konserler organize edilmeye devam ediyor. 2019 yılı içinde düzenlenecek 10 konseri ve DJ performanslarını seçtik.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası: Kamran İnce (şef) ve Evelyn Glennie (vurmalı çalgılar)

Lütfü Kırdar ICEC 28 Şubat perşembe 20:00

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), perküsyon virtüözü Evelyn Glennie solistliğinde, Kamran İnce’nin BİFO siparişi üzerine bestelediği ‘Çıkırıkçılar Yokuşu’ yapıtının dünya prömiyerini yapacak. Aynı akşam orkestranın şefliğini de Kamran İnce üstlenecek. İnce’ye eşlik edecek olan Evelyn Glennie, kendisine çocuk yaşta teşhisi konulan duyma engelini olağanüstü çabasıyla aşarak dünyanın ender müzik dehalarından biri olduğunu kanıtlamış bir isim olarak tanınıyor.

Tony Allen ‘A Tribute To Art Blakey’

Babylon 28 Şubat perşembe 20:30

Amerikan cazına ve Afrika müziği geleneklerine çok sayıda farklı tınılar ekleyerek, dinleyiciye ulaştıran Nijerya asıllı müzisyen Tony Allen, mutlaka canlı izlenmesi gereken isimlerden biri. Tony Allen, Fela Kuti ile birlikte 70’li yıllarda yepyeni bir müzik türünün ortaya çıkmasına ön ayak oldu ve bu türün adına ‘afrobeat’ dediler. Kendisinden sonraki birçok müzisyeni de etkilemiş olan Allen, kendi müziği içinse şöyle diyor: “Müziğim, insanların hastalıklarını iyileştirmek için orada.” Garanti Caz Yeşili kapsamında İstanbul’a gelecek olan Tony Allen kendinizi iyi hissetmeniz için sizi bekliyor.

Goran Filipec

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed 13 Mart çarşamba 20:00

Kazandığı yarışmalar ve Naxos etiketiyle yayınlanan albümleriyle tanınan Goran Filipec, İstanbul Resitalleri kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi’ne geliyor. ‘Piyanonun Paganinisi’ olarak adlandırılan 37 yaşındaki Hırvat piyanist, standart piyano repertuvarının yanı sıra klasik ve romantik repertuvarı da ustaca yorumluyor.

Roman Flügel

RX İstanbul 16 Mart cumartesi 23:59

Alman DJ, prodüktör, ses mühendisi Roman Flügel, elektronik müzik severleri RX İstanbul’a bekliyor. Big Burn Istanbul’un kış serisi Big Burn Nights kapsamında İstanbul’a gelecek olan Flügel, Alman elektronik müzik sahnesindeki önemli isimlerden biri ve 1990’ların başından bugüne elektronik müziğin içerisinde. İbiza/Amnesia, Berlin/Berghain gibi kulüplerde performans veren Flügel, acid house, tekno ve Alman underground’unu harmanlıyor.

Steve Aoiki

Volkswagen Arena 16 Mart cumartesi 20:00

Dünyanın en önemli DJ’leri arasında gösterilen Steve Aoki, çok sayıda ünlü isimle çalıştığı gibi izleyici tarafından da çok hızlı ilgi gördü. 2013 yılında en iyi dans/elektronik albümü dalında Grammy’ye aday gösterildi. DJ MAG listelerinde yıllardır en üst sıralarda. Özetle dünyada neler olup bitiyor diye kulak vermek isterseniz kaçırılmayacak bir gece.

Ara Malikian

Volkswagen Arena 13 Nisan cumartesi 21:00

Ara Malikian için özetle, klasik müziğin ‘şahsına münhasır’ bir versiyonu denilebilir. Vivaldi’den Radiohead’e kadar uzanan repertuvarında müzikal kaliteyi eğlenceye ve eşşiz bir şova dönüştürüyor. 1968 Lübnan doğumlu Malikian, bugün dünyanın en çok tanınan kemancılarından biri. Daha önce Zorlu PSM’de yapılacak İstanbul konserinde anlattığı komik anılarıyla da seyirciyi avucuna almayı başarmıştı.

Morcheeba

Zorlu PSM 3 Mayıs cuma 21:00

Karizmatik vokalist Skye Edwards öncülüğünde, tutku dolu bir yenilenme yolculuğu. Trip hop’u kendi özünden dub, soul, hip hop, ambient, breakbeat gibi türlerle bezeyen sounduyla Morcheeba, Zorlu Caz Festivali kapsamında İstanbul’a geliyor. Geçen yaz ‘Blaze Away’ albümlerini yayınlayan ekip, Skye Edwards’ın eşsiz vokaliyle mayısta İstanbul’da sahnede olacak.

Franz Ferdinand

Zorlu PSM 19 Haziran çarşamba 20:30

2002 yılında kurulan indie rock topluluğu Franz Ferdinand, müzikleri zaman zaman şekil değiştirse de kendi kitlesini elinde tutuyor. Grup elemanlarındaki değişikliklere rağmen albüm yayınlamaya ve konser vermeye devam eden ekip, yazın İstanbul’da olacak. Adını, öldürülmesi ile Birinci Dünya Savaşı’nı alevlendiren Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand’dan alan Glasgowlu grubun canlı performansı izlemeye değer.

Glenn Hughes

Zorlu PSM 11 Temmuz perşembe 20:30

Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti, Black Country Communion grubunun solisti Glenn Hughes, ‘Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live’ projesiyle İstanbul’a geliyor. Deep Purple efsanesini günümüze taşıyan Hughes, ekiple son konserini 1976 yılında vermişti. Deep Purple’a bir övgü ve saygı niteliğindeki konser keşfe açık yeni ve neyle karşılaşacağını iyi bilen eski dinleyicileri bekliyor.

Balthazar

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi 27 Eylül cuma 21:00

Melodik, dans edilebilir indie pop, elektro pop tarzı müzikleriyle tüm dünyada hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Balthazar, yeni albümleri PIAS’ı 25 Ocak’ta yayınladı. Yeni albümlerinin ilk İstanbul konseri için Zorlu PSM’ye gelecek olan Balthazar, ‘Bunker’, ‘I’ll Stay Here’ ve ‘Do Not Claim Them Anymore’ adlı şarkılarıyla öne çıkmıştı. Grubun kendilerine has bas kullanımı ve davul ritimleri şarkılarının temelini oluşturuyor.