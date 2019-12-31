2019 verisi: Bir yılda en az 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bu yıl 474 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

Platform, kadın cinayetlerine ilişkin raporunu bugün duyurdu.

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Rapora göre, öldürülen 474 kadının 134’ünün katili eşiydi. 152’sinin ise kim tarafından öldürüldüğü belirlenemedi.

Kadınların 185’i ateşli silahlarla, 101’i kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Bu yıl işlenen kadın cinayetlerinin 115’i ‘şüpheli ölüm’ olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 27’si ekonomik nedenlerle, 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi ve arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

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Platform, aralık ayında öldürülen kadın sayısını da 42 olarak açıklarken, 20 kadının kim tarafından öldürüldüğünün belirlenemediğini duyurdu.