2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülleri sahipleri belli oldu

2019 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ABD’li William Kaelin Jr, Britanyalı Peter Ratcliffe ve ABD’li Gregg Semenza’nın oldu. Ödül, ‘hücrelerin oksijen mevcudiyetini nasıl algıladıklarına ve adapte olduklarına dair keşifler’ alanındaki çalışmaları nedeniyle verildi.

Fotoğraf: @NobelPrize

Harvard Üniversitesi’nde onkoloji profesörü olan ABD’li 61 yaşındaki Kaelin Jr., ‘tümör baskılayıcı proteinler’ üzerine çalışmalar yürütüyor.

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Oxford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Britanyalı moleküler biyolog Ratcliffe, ‘hipoksiye hücresel reaksiyonlar’ alanında araştırmalar yapıyor.

John Hopkins Üniversitesi’nde onkoloji alanında çalışan Semenza, ‘kanser hücrelerinin oksijensiz ortamlara adapte olmasını sağlayan HIF-1’i (hipoksiye bağlı faktörler)’ keşfedilmesiyle tanınıyor.

Nobel Barış Ödülü dışındaki ödüller 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.