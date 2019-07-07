2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı ABD kazandı

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı, final maçında Hollanda’yı 2-0 mağlup eden ABD kazandı. ABD bu skorla kupayı 4’üncü kez evine götürmüş oldu.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’nın ev sahipliğinde 8’incisi düzenlenen kupanın finalinde, maçın favorisi olan ABD’nin golleri 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle’den geldi.

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Bu kupayı daha önce 1991, 1999 ve 2015 yıllarında kazanan ABD, bu turnuvada oynadığı yedi maçı da kazandı.

Bu maçlarda 26 gol kaydeden ABD, kalesinde ise sadece üç gol gördü.