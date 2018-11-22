2019 bütçe teklifi komisyonda kabul edildi

2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yaklaşık bir ay boyunca süren bütçe görüşmeleri toplamda 190 saat 34 dakika.

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Bu kapsamda kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verilmesi öngörülüyor.

Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 74 milyar 884 milyon 756 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin ediliyor.

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Özel bütçeli idarelerin net finansmanı ise 80 milyar 250 milyon lira olarak öngörülüyor.