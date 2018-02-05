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Yaramazlara biraz batar!

2018’in ilk enflasyon rakamı açıklandı: Yüzde 10.35

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Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

 

Geçen yıla göre artış aralığa göre düşüş

Türkiye genelinde tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 1.02 arttı. Yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 10.35 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemindeki yıllık enflasyon yüzde 9.22’ydi. Yıllık enflasyon aralık sonunda yüzde 11.92 düzeyindeydi.

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Üretici enflasyonunda yıllık düşüş

Yurt içi üretici fiyatları de ocakta yüzde 0.99 yükseldi. Yıllık üretici enflasyonu 12.14 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki yıllık üretici yüzde enflasyonu 13.69’du.

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