2018’in ilk enflasyon rakamı açıklandı: Yüzde 10.35

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Geçen yıla göre artış aralığa göre düşüş
Türkiye genelinde tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 1.02 arttı. Yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 10.35 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemindeki yıllık enflasyon yüzde 9.22’ydi. Yıllık enflasyon aralık sonunda yüzde 11.92 düzeyindeydi.
Üretici enflasyonunda yıllık düşüş
Yurt içi üretici fiyatları de ocakta yüzde 0.99 yükseldi. Yıllık üretici enflasyonu 12.14 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki yıllık üretici yüzde enflasyonu 13.69’du.
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