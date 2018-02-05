2018’in ilk enflasyon rakamı açıklandı: Yüzde 10.35

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 2019’da Allah’ın izniyle en az yüzde 60’la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar” dedi.