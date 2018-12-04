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Yaramazlara biraz batar!

2018’in ilk 11 ayında en az 1797 işçi iş cinayetine kurban gitti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) araştırmasına göre, 2018 yılının ilk 11 ayında en az 1797 işçi çalışırken hayatını kaybetti

Rapora göre kasım ayında dördü çocuk, 13’ü kadın ve ikisi göçmen olmak üzere 154 iş cinayeti gerçekleşirken, meslek hastalığı nedeniyle iş cinayeti kayıtlara geçmedi.

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İSİG’in paylaştığı tabloya göre, iş cinayetleri en çok inşaat sektöründe yaşanırken bunu tarım ve taşımacılık sektörleri takip ediyor.

CHP İşçi sendikaları ve STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba da İSİG raporunu Twitter’dan paylaşarak, Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada da üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

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