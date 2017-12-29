2018’in asgari ücreti: 1603 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çoğunluk kararıyla belirlenen yeni asgari ücreti açıkladı: Brüt 2029 lira, net 1603 lira. Artış yüzde 14.2.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1.404 lira olarak uygulanıyor. Resmi rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

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Bakan Sarıeroğlu, düzenlemenin çoğunluk kararıyla alındığını söyledi. Bakandan sonra söz alan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat “Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz” dedi.

Türk-İş’in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 lira. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 lira.

Ne olmuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren sendikalarının masaya oturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Aralık ayının başından beri toplantılar yapan komisyonda Türk-İş, 2018 için 1893 liralık net asgari ücret teklifini sunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, başlayan görüşmelerin ardından, hükümetin 1600 lira civarında bir teklifle masaya oturacağının işaretini vermişti.