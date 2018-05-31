2018’de Türkiye’ye en çok İranlılar geldi: Turist sayısı yüzde 32.5 arttı

Türkiye’yi bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 arttı. İlk dört ay itibariyle en çok ziyaretçi İran’dan geldi. Nisanda ise en çok Ruslar Türkiye’ye ilgi gösterdi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri Türkiye’yi yılın ilk dört ayında ziyaret eden turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.55 arttığını ortaya koydu. Nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.27’lik bir artış söz konusu. Nisanda gelen turist sayısı 2 milyon 655 bin 561.

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Ocak-Nisan döneminde toplam 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye’ye, en çok ziyaretçi yılın ilk dört ayında İran’dan, nisan ayında ise Rusya’dan geldi.

Türkiye’ye ziyaretlerde yüzde 11,02 artış ve 858 bin 017 ziyaretçiyle İran birinci, yüzde 8.63 artış ve 671 bin 665 ziyaretçiyle Almanya ikinci, yüzde 8.37 artış ve 651 bin 228 ziyaretçiyle Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı Bulgaristan ve Rusya izledi.

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Ruslar Nisan’da lider

Rusya’nın 11.02 artış oranı ve 292 bin 720 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldığı nisan ayı istatistiklerde ise yüzde 9,60 artış ve 254 bin 863 ziyaretçiyle yine Almanya ikinci sırada yer aldı. Bulgaristan’ın yüzde 7.61 artış ve 202 bin 026 ziyaretçi ile üçüncü olduğu aylık istatistiklerde dördüncü sıradaki Gürcistan’ı, İngiltere takip etti.