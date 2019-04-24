2018’de internetteki çocuk istismarı görüntülerinin yarısı Hollanda’da paylaşıldı

İnternet İzleme Vakfı’nın verilerine göre ‘çocuk istismarı kategorisi’ne giren fotoğraf ve diğer görüntülerin yarısına yakını Hollanda’daki internet sitelerinde paylaşıldı.

Fotoğraf: Facebook



BBC’deki habere göre bağımsız bir organizasyon olan vakıftan yapılan açıklamada 2018’de bu tür görüntü içerdiği gerekçesiyle 105 bin 47 web sitesinin şikayet edildiği açıklandı. Bunların yüzde 47’sinin Hollanda’da olduğu saptandı.

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Vakfın raporuna göre 2018’de çocuk istismarı görüntülerinin yüzde 78.8’i Avrupa’da paylaşıldı. Kuzey Amerika yüzde 16.1’le ikinci sırada, Asya yüzde 4.8’le üçüncü sırada yer alıyor.

Vakıf yönetimi, ülkenin ‘çocuk istismarı için güvenli bir liman ve cennet’ olduğunu vurgularken, Hollanda hükümeti durumun farkında olduklarını ve engellemek için adım atacaklarını açıkladı.

1996’dan beri milyonlarca şikayeti değerlendirdiklerini belirten vakıf yönetimi, “Bu tür içeriğin internetten derhal kaldırılması gerek. Ülke yönetimi ve sivil toplumlarının internetin çocuk istismarına hizmet etmesine izin vermemeleri gerek” dedi.

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