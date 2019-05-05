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Yaramazlara biraz batar!

2018’de düşmüştü: Milyoner sayısı üç ayda 13 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903’e ulaştı. Mart sonu itibariyle milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Kriz nedeniyle 2018’in son üç ayında milyoner sayısı yaklaşık 26 bin azalmıştı.

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AA’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2018’e kıyasla 11 bin 200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu.

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Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar 108 milyon lirası yerel para cinsi, 662 milyar 438 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 171 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 432 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi. Milyoner sayısı eylül sonu itibariyle ise 187 bin 225’ti.

Yurt dışında yerleşik milyonerler

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibariyle 19 bin 903’e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 1577 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 93 milyar 82 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 247 milyon lirası yerel para, 83 milyar 444 milyon lirası yabancı para ve 390 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.

Milyoner sayısı üç ayda 26 bin azaldı

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